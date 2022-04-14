KREST (KREST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KREST (KREST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KREST (KREST) Informasjon Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm. Offisiell nettside: https://krest.peaq.network/ Teknisk dokument: https://docs.peaq.network/docs/learn/what-is-peaq/ Blokkutforsker: https://krest.subscan.io/ Kjøp KREST nå!

KREST (KREST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KREST (KREST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.10M $ 4.10M $ 4.10M All-time high: $ 1.49999 $ 1.49999 $ 1.49999 All-Time Low: $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 $ 0.004753019519115893 Nåværende pris: $ 0.01025 $ 0.01025 $ 0.01025 Lær mer om KREST (KREST) pris

KREST (KREST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KREST (KREST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KREST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KREST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRESTs tokenomics, kan du utforske KREST tokenets livepris!

Interessert i å legge til KREST (KREST) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KREST, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

KREST (KREST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KREST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KREST nå!

KREST prisforutsigelse Vil du vite hvor KREST kan være på vei? Vår KREST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KREST tokenets prisforutsigelse nå!

