Hva er KREST (KREST)

Krest is peaq’s canary network - the world's first and only Economy of Things simulation network. krest is your home for socio-economic, technical, community, and governance innovation and experimentation within the peaq ecosystem. Launch dApps, DePINs, and tools for the Economy of Things and assess their impact in a live environment on a public blockchain network, without running the risk of causing real-world harm.

KREST Prisforutsigelse (USD)

KREST (KREST) tokenomics

Hvordan kjøpe KREST (KREST)

KREST til lokale valutaer

KREST Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om KREST Hvor mye er KREST (KREST) verdt i dag? Live KREST prisen i USD er 0.00874 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KREST-til-USD-pris? $ 0.00874 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KREST til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KREST? Markedsverdien for KREST er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KREST? Den sirkulerende forsyningen av KREST er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKREST ? KREST oppnådde en ATH-pris på 1.5241019748010083 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KREST? KREST så en ATL-pris på 0.004753019519115893 USD . Hva er handelsvolumet til KREST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KREST er $ 210.43K USD . Vil KREST gå høyere i år? KREST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KREST prisprognosen for en mer grundig analyse.

KREST (KREST) Viktige bransjeoppdateringer

Populære nyheter

