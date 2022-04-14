KonnektVPN (KPN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KonnektVPN (KPN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KonnektVPN (KPN) Informasjon KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Offisiell nettside: https://www.konnektvpn.com Teknisk dokument: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Kjøp KPN nå!

KonnektVPN (KPN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KonnektVPN (KPN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.33K Total forsyning: $ 248.81M Sirkulerende forsyning: $ 32.15M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 567.54K All-time high: $ 0.078 All-Time Low: $ 0.001316014955913772 Nåværende pris: $ 0.002281 Lær mer om KonnektVPN (KPN) pris

KonnektVPN (KPN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KonnektVPN (KPN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KPN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KPN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KPNs tokenomics, kan du utforske KPN tokenets livepris!

KonnektVPN (KPN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KPN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KPN nå!

KPN prisforutsigelse Vil du vite hvor KPN kan være på vei? Vår KPN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KPN tokenets prisforutsigelse nå!

