CyberKongz pris i dag

Sanntids CyberKongz (KONG) pris i dag er $ 0.00359, med en 1.41% endring de siste 24 timene. Nåværende KONG til USD konverteringssats er $ 0.00359 per KONG.

CyberKongz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- KONG. I løpet av de siste 24 timene KONG har den blitt handlet mellom $ 0.00353(laveste) og $ 0.00361 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har KONG beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -5.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 52.36K.

CyberKongz (KONG) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 52.36K$ 52.36K $ 52.36K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

