Koma Inu (KOMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Koma Inu (KOMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Koma Inu (KOMA) Informasjon Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Offisiell nettside: https://komabnb.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Kjøp KOMA nå!

Koma Inu (KOMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Koma Inu (KOMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.78M $ 10.78M $ 10.78M Total forsyning: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Sirkulerende forsyning: $ 489.75M $ 489.75M $ 489.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.01M $ 22.01M $ 22.01M All-time high: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 All-Time Low: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Nåværende pris: $ 0.02201 $ 0.02201 $ 0.02201 Lær mer om Koma Inu (KOMA) pris

Koma Inu (KOMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Koma Inu (KOMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOMAs tokenomics, kan du utforske KOMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KOMA Interessert i å legge til Koma Inu (KOMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KOMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KOMA på MEXC nå!

Koma Inu (KOMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KOMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KOMA nå!

KOMA prisforutsigelse Vil du vite hvor KOMA kan være på vei? Vår KOMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOMA tokenets prisforutsigelse nå!

