KoKoK The Roach pris i dag

Sanntids KoKoK The Roach (KOKOK) pris i dag er $ 0.006224, med en 1.21% endring de siste 24 timene. Nåværende KOKOK til USD konverteringssats er $ 0.006224 per KOKOK.

KoKoK The Roach rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- KOKOK. I løpet av de siste 24 timene KOKOK har den blitt handlet mellom $ 0.00606(laveste) og $ 0.006507 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har KOKOK beveget seg +0.80% i løpet av den siste timen og -19.90% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.56K.

KoKoK The Roach (KOKOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 53.56K$ 53.56K $ 53.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

