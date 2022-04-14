Koala AI (KOKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Koala AI (KOKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Koala AI (KOKO) Informasjon Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Offisiell nettside: https://www.koalaai.vip/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Kjøp KOKO nå!

Koala AI (KOKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Koala AI (KOKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Total forsyning: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Sirkulerende forsyning: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M All-time high: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 All-Time Low: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Nåværende pris: $ 0.0000002415 $ 0.0000002415 $ 0.0000002415 Lær mer om Koala AI (KOKO) pris

Koala AI (KOKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Koala AI (KOKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KOKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KOKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KOKOs tokenomics, kan du utforske KOKO tokenets livepris!

Koala AI (KOKO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KOKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KOKO nå!

KOKO prisforutsigelse Vil du vite hvor KOKO kan være på vei? Vår KOKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KOKO tokenets prisforutsigelse nå!

