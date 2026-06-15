Koi pris i dag

Sanntids Koi (KOI) pris i dag er $ 0.00026543, med en 3.11% endring de siste 24 timene. Nåværende KOI til USD konverteringssats er $ 0.00026543 per KOI.

Koi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 132,714, med en sirkulerende forsyning på 500.00M KOI. I løpet av de siste 24 timene KOI har den blitt handlet mellom $ 0.00025548(laveste) og $ 0.00026632 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.091699, mens tidenes laveste notering var $ 0.00023207.

Kortsiktig har KOI beveget seg -- i løpet av den siste timen og +10.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 22.94.

Koi (KOI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.71K$ 132.71K $ 132.71K Volum (24 timer) $ 22.94$ 22.94 $ 22.94 Fullt utvannet markedsverdi $ 265.43K$ 265.43K $ 265.43K Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Koi er $ 132.71K, med et 24-timers handelsvolum på $ 22.94. Den sirkulerende forsyningen på KOI er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 265.43K.