Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.
Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.
The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.
Kyuzos Friends (KO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Kyuzos Friends (KO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet KO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange KO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Kyuzos Friends (KO) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til KO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
KO prisforutsigelse
Vil du vite hvor KO kan være på vei? Vår KO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
