Kyuzos Friends pris i dag

Sanntids Kyuzos Friends (KO) pris i dag er $ 0.01853, med en 85.40% endring de siste 24 timene. Nåværende KO til USD konverteringssats er $ 0.01853 per KO.

Kyuzos Friends rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4.03M, med en sirkulerende forsyning på 217.50M KO. I løpet av de siste 24 timene KO har den blitt handlet mellom $ 0.01(laveste) og $ 0.04589 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har KO beveget seg -2.53% i løpet av den siste timen og +85.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.45K.

Kyuzos Friends (KO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M Volum (24 timer) $ 62.45K$ 62.45K $ 62.45K Fullt utvannet markedsverdi $ 18.53M$ 18.53M $ 18.53M Opplagsforsyning 217.50M 217.50M 217.50M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 21.75% Offentlig blokkjede BSC

