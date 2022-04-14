K9 Finance DAO (KNINE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i K9 Finance DAO (KNINE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

K9 Finance DAO (KNINE) Informasjon K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Offisiell nettside: https://www.k9finance.com/ Teknisk dokument: https://www.k9finance.com/litepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Kjøp KNINE nå!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for K9 Finance DAO (KNINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 876.55K $ 876.55K $ 876.55K Total forsyning: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Sirkulerende forsyning: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M All-time high: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 All-Time Low: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Nåværende pris: $ 0.000002179 $ 0.000002179 $ 0.000002179 Lær mer om K9 Finance DAO (KNINE) pris

K9 Finance DAO (KNINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak K9 Finance DAO (KNINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KNINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KNINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KNINEs tokenomics, kan du utforske KNINE tokenets livepris!

