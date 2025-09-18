Hva er K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO (KNINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak K9 Finance DAO (KNINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om K9 Finance DAO Hvor mye er K9 Finance DAO (KNINE) verdt i dag? Live KNINE prisen i USD er 0.000002449 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KNINE-til-USD-pris? $ 0.000002449 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KNINE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for K9 Finance DAO? Markedsverdien for KNINE er $ 985.16K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KNINE? Den sirkulerende forsyningen av KNINE er 402.27B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNINE ? KNINE oppnådde en ATH-pris på 0.000354285884683723 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KNINE? KNINE så en ATL-pris på 0.000001684705136988 USD . Hva er handelsvolumet til KNINE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNINE er $ 1.82K USD . Vil KNINE gå høyere i år? KNINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNINE prisprognosen for en mer grundig analyse.

