Dagens K9 Finance DAO livepris er 0.000002449 USD. Spor prisoppdateringer for KNINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KNINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

K9 Finance DAO Logo

K9 Finance DAO Pris(KNINE)

1 KNINE til USD livepris:

-0.68%1D
USD
K9 Finance DAO (KNINE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:44 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.09%

-0.67%

-12.94%

-12.94%

K9 Finance DAO (KNINE) sanntidsprisen er $ 0.000002449. I løpet av de siste 24 timene har KNINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000002449 og et toppnivå på $ 0.000002543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KNINE er $ 0.000354285884683723, mens den rekordlave prisen er $ 0.000001684705136988.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KNINE endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.67% over 24 timer og -12.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

K9 Finance DAO (KNINE) Markedsinformasjon

No.2197

40.24%

ETH

Nåværende markedsverdi på K9 Finance DAO er $ 985.16K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.82K. Den sirkulerende forsyningen på KNINE er 402.27B, med en total tilgang på 999589999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.45M.

K9 Finance DAO (KNINE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene K9 Finance DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000001677-0.67%
30 dager$ -0.000000719-22.70%
60 dager$ -0.000000941-27.76%
90 dager$ -0.000000501-16.99%
K9 Finance DAO Prisendring i dag

I dag registrerte KNINE en endring på $ -0.00000001677 (-0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

K9 Finance DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000719 (-22.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

K9 Finance DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KNINE en endring på $ -0.000000941 (-27.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

K9 Finance DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000000501-16.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for K9 Finance DAO (KNINE)?

Sjekk ut K9 Finance DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

K9 Finance DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere K9 Finance DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KNINE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om K9 Finance DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din K9 Finance DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

K9 Finance DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil K9 Finance DAO (KNINE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine K9 Finance DAO (KNINE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for K9 Finance DAO.

Sjekk K9 Finance DAOprisprognosen nå!

K9 Finance DAO (KNINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak K9 Finance DAO (KNINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KNINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe K9 Finance DAO (KNINE)

Leter du etter hvordan du kjøperK9 Finance DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe K9 Finance DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

K9 Finance DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av K9 Finance DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell K9 Finance DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om K9 Finance DAO

Hvor mye er K9 Finance DAO (KNINE) verdt i dag?
Live KNINE prisen i USD er 0.000002449 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KNINE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KNINE til USD er $ 0.000002449. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for K9 Finance DAO?
Markedsverdien for KNINE er $ 985.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KNINE?
Den sirkulerende forsyningen av KNINE er 402.27B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKNINE ?
KNINE oppnådde en ATH-pris på 0.000354285884683723 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KNINE?
KNINE så en ATL-pris på 0.000001684705136988 USD.
Hva er handelsvolumet til KNINE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KNINE er $ 1.82K USD.
Vil KNINE gå høyere i år?
KNINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KNINE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:16:44 (UTC+8)

K9 Finance DAO (KNINE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

