Klaus (KLAUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Klaus (KLAUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Klaus (KLAUS) Informasjon Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Offisiell nettside: https://www.klausoneth.com/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Kjøp KLAUS nå!

Klaus (KLAUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Klaus (KLAUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.50K $ 120.50K $ 120.50K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 120.50K $ 120.50K $ 120.50K All-time high: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 All-Time Low: $ 0.000132939290365693 $ 0.000132939290365693 $ 0.000132939290365693 Nåværende pris: $ 0.0001205 $ 0.0001205 $ 0.0001205 Lær mer om Klaus (KLAUS) pris

Klaus (KLAUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Klaus (KLAUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KLAUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KLAUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KLAUSs tokenomics, kan du utforske KLAUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KLAUS Interessert i å legge til Klaus (KLAUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KLAUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Klaus (KLAUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KLAUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KLAUS nå!

KLAUS prisforutsigelse Vil du vite hvor KLAUS kan være på vei? Vår KLAUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KLAUS tokenets prisforutsigelse nå!

