Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Offisiell nettside: https://kishu.finance/ Teknisk dokument: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D

KishuInu (KISHU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KishuInu (KISHU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Total forsyning: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Sirkulerende forsyning: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.39M $ 66.39M $ 66.39M All-time high: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000000006639 $ 0.00000000006639 $ 0.00000000006639 Lær mer om KishuInu (KISHU) pris

KishuInu (KISHU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KishuInu (KISHU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KISHU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KISHU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KISHUs tokenomics, kan du utforske KISHU tokenets livepris!

