KINIC (KINIC) Informasjon Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Offisiell nettside: https://kinic.io/ Teknisk dokument: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Blokkutforsker: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai Kjøp KINIC nå!

KINIC (KINIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KINIC (KINIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Total forsyning: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Sirkulerende forsyning: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.00M $ 19.00M $ 19.00M All-time high: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 All-Time Low: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Nåværende pris: $ 1.8995 $ 1.8995 $ 1.8995 Lær mer om KINIC (KINIC) pris

KINIC (KINIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KINIC (KINIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KINIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KINIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KINICs tokenomics, kan du utforske KINIC tokenets livepris!

KINIC (KINIC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KINIC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KINIC nå!

KINIC prisforutsigelse Vil du vite hvor KINIC kan være på vei? Vår KINIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KINIC tokenets prisforutsigelse nå!

