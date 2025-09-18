Hva er KINIC (KINIC)

Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases.

KINIC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere KINIC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



KINIC (KINIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KINIC (KINIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KINIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KINIC (KINIC)

Leter du etter hvordan du kjøperKINIC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe KINIC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KINIC til lokale valutaer

KINIC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KINIC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KINIC Hvor mye er KINIC (KINIC) verdt i dag? Live KINIC prisen i USD er 1.5925 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KINIC-til-USD-pris? $ 1.5925 . Hva er markedsverdien for KINIC? Markedsverdien for KINIC er $ 4.57M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KINIC? Den sirkulerende forsyningen av KINIC er 2.87M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKINIC ? KINIC oppnådde en ATH-pris på 3.020029976139885 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KINIC? KINIC så en ATL-pris på 0.48633364337968216 USD . Hva er handelsvolumet til KINIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KINIC er $ 98.81K USD .

