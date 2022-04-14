KIKICat (KIKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KIKICat (KIKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KIKICat (KIKI) Informasjon KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Offisiell nettside: http://kikicat.xyz Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Kjøp KIKI nå!

KIKICat (KIKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KIKICat (KIKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 434.29K $ 434.29K $ 434.29K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 434.30K $ 434.30K $ 434.30K All-time high: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 All-Time Low: $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 $ 0.000494264938434785 Nåværende pris: $ 0.0004343 $ 0.0004343 $ 0.0004343 Lær mer om KIKICat (KIKI) pris

KIKICat (KIKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KIKICat (KIKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIKIs tokenomics, kan du utforske KIKI tokenets livepris!

KIKICat (KIKI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KIKI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KIKI nå!

KIKI prisforutsigelse Vil du vite hvor KIKI kan være på vei? Vår KIKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIKI tokenets prisforutsigelse nå!

