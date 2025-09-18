Hva er KIKICat (KIKI)

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

KIKICat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KIKICat (KIKI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KIKICat (KIKI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KIKICat.

KIKICat (KIKI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KIKICat (KIKI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIKI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe KIKICat (KIKI)

KIKICat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KIKICat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KIKICat Hvor mye er KIKICat (KIKI) verdt i dag? Live KIKI prisen i USD er 0.0006084 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KIKI-til-USD-pris? $ 0.0006084 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KIKI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KIKICat? Markedsverdien for KIKI er $ 608.39K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KIKI? Den sirkulerende forsyningen av KIKI er 999.99M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIKI ? KIKI oppnådde en ATH-pris på 0.10028495736458118 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KIKI? KIKI så en ATL-pris på 0.000494264938434785 USD . Hva er handelsvolumet til KIKI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIKI er $ 92.08K USD . Vil KIKI gå høyere i år? KIKI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIKI prisprognosen for en mer grundig analyse.

KIKICat (KIKI) Viktige bransjeoppdateringer

