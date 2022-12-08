KiboShib (KIBSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KiboShib (KIBSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KiboShib (KIBSHI) Informasjon Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent. Offisiell nettside: https://kiboshib.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R Kjøp KIBSHI nå!

KiboShib (KIBSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KiboShib (KIBSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M Total forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Sirkulerende forsyning: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M All-time high: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 All-Time Low: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 Nåværende pris: $ 0.000009221 $ 0.000009221 $ 0.000009221 Lær mer om KiboShib (KIBSHI) pris

KiboShib (KIBSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KiboShib (KIBSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIBSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIBSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIBSHIs tokenomics, kan du utforske KIBSHI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KIBSHI Interessert i å legge til KiboShib (KIBSHI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KIBSHI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KIBSHI på MEXC nå!

KiboShib (KIBSHI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KIBSHI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KIBSHI nå!

KIBSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor KIBSHI kan være på vei? Vår KIBSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIBSHI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!