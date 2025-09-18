Hva er KiboShib (KIBSHI)

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

KiboShib (KIBSHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KiboShib (KIBSHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIBSHI tokenets omfattende tokenomics nå!

KiboShib Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av KiboShib, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KiboShib Hvor mye er KiboShib (KIBSHI) verdt i dag? Live KIBSHI prisen i USD er 0.000009733 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KIBSHI-til-USD-pris? $ 0.000009733 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KIBSHI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for KiboShib? Markedsverdien for KIBSHI er $ 9.73M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KIBSHI? Den sirkulerende forsyningen av KIBSHI er 1.00T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIBSHI ? KIBSHI oppnådde en ATH-pris på 0.000047560242401813 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KIBSHI? KIBSHI så en ATL-pris på 0.000000002587915911 USD . Hva er handelsvolumet til KIBSHI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIBSHI er $ 18.88K USD . Vil KIBSHI gå høyere i år? KIBSHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIBSHI prisprognosen for en mer grundig analyse.

KiboShib (KIBSHI) Viktige bransjeoppdateringer

