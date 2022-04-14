Kiba Inu (KIBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kiba Inu (KIBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kiba Inu (KIBA) Informasjon Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Offisiell nettside: https://kibainu.org Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Kjøp KIBA nå!

Kiba Inu (KIBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kiba Inu (KIBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 961.10K $ 961.10K $ 961.10K All-time high: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 All-Time Low: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Nåværende pris: $ 0.0000009611 $ 0.0000009611 $ 0.0000009611 Lær mer om Kiba Inu (KIBA) pris

Kiba Inu (KIBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kiba Inu (KIBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KIBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KIBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KIBAs tokenomics, kan du utforske KIBA tokenets livepris!

Kiba Inu (KIBA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KIBA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KIBA nå!

KIBA prisforutsigelse Vil du vite hvor KIBA kan være på vei? Vår KIBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KIBA tokenets prisforutsigelse nå!

