Hva er Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kiba Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk KIBA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Kiba Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kiba Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kiba Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kiba Inu (KIBA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kiba Inu (KIBA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kiba Inu.

Sjekk Kiba Inuprisprognosen nå!

Kiba Inu (KIBA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kiba Inu (KIBA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIBA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kiba Inu (KIBA)

Leter du etter hvordan du kjøperKiba Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kiba Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KIBA til lokale valutaer

Prøv konverting

Kiba Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kiba Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Kiba Inu Hvor mye er Kiba Inu (KIBA) verdt i dag? Live KIBA prisen i USD er 0.0000007958 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KIBA-til-USD-pris? $ 0.0000007958 . Sjekk ut Den nåværende prisen på KIBA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kiba Inu? Markedsverdien for KIBA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KIBA? Den sirkulerende forsyningen av KIBA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIBA ? KIBA oppnådde en ATH-pris på 0.00009215731205006 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KIBA? KIBA så en ATL-pris på 0.000000138837383056 USD . Hva er handelsvolumet til KIBA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIBA er $ 92.06 USD . Vil KIBA gå høyere i år? KIBA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIBA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kiba Inu (KIBA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?