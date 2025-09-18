Dagens Kiba Inu livepris er 0.0000007958 USD. Spor prisoppdateringer for KIBA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIBA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kiba Inu livepris er 0.0000007958 USD. Spor prisoppdateringer for KIBA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KIBA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Kiba Inu Logo

Kiba Inu Pris(KIBA)

1 KIBA til USD livepris:

$0.0000007958
$0.0000007958$0.0000007958
-4.27%1D
USD
Kiba Inu (KIBA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:16:33 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000079
$ 0.00000079$ 0.00000079
24 timer lav
$ 0.0000008837
$ 0.0000008837$ 0.0000008837
24 timer høy

$ 0.00000079
$ 0.00000079$ 0.00000079

$ 0.0000008837
$ 0.0000008837$ 0.0000008837

$ 0.00009215731205006
$ 0.00009215731205006$ 0.00009215731205006

$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056

0.00%

-4.27%

+6.39%

+6.39%

Kiba Inu (KIBA) sanntidsprisen er $ 0.0000007958. I løpet av de siste 24 timene har KIBA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000079 og et toppnivå på $ 0.0000008837, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KIBA er $ 0.00009215731205006, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000138837383056.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KIBA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -4.27% over 24 timer og +6.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kiba Inu (KIBA) Markedsinformasjon

No.4752

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 92.06
$ 92.06$ 92.06

$ 795.80K
$ 795.80K$ 795.80K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

826,909,234,639
826,909,234,639 826,909,234,639

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på Kiba Inu er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 92.06. Den sirkulerende forsyningen på KIBA er 0.00, med en total tilgang på 826909234639. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 795.80K.

Kiba Inu (KIBA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kiba Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000035496-4.27%
30 dager$ -0.0000002224-21.85%
60 dager$ -0.0000000643-7.48%
90 dager$ +0.0000002385+42.79%
Kiba Inu Prisendring i dag

I dag registrerte KIBA en endring på $ -0.000000035496 (-4.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kiba Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000002224 (-21.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kiba Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KIBA en endring på $ -0.0000000643 (-7.48%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kiba Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000002385+42.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kiba Inu (KIBA)?

Sjekk ut Kiba Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Kiba Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kiba Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KIBA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kiba Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kiba Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kiba Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kiba Inu (KIBA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kiba Inu (KIBA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kiba Inu.

Sjekk Kiba Inuprisprognosen nå!

Kiba Inu (KIBA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kiba Inu (KIBA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KIBA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kiba Inu (KIBA)

Leter du etter hvordan du kjøperKiba Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kiba Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KIBA til lokale valutaer

1 Kiba Inu(KIBA) til VND
0.020941477
1 Kiba Inu(KIBA) til AUD
A$0.000001201658
1 Kiba Inu(KIBA) til GBP
0.000000588892
1 Kiba Inu(KIBA) til EUR
0.00000067643
1 Kiba Inu(KIBA) til USD
$0.0000007958
1 Kiba Inu(KIBA) til MYR
RM0.00000334236
1 Kiba Inu(KIBA) til TRY
0.00003290633
1 Kiba Inu(KIBA) til JPY
¥0.0001169826
1 Kiba Inu(KIBA) til ARS
ARS$0.001173741336
1 Kiba Inu(KIBA) til RUB
0.00006621056
1 Kiba Inu(KIBA) til INR
0.000070102022
1 Kiba Inu(KIBA) til IDR
Rp0.013263328028
1 Kiba Inu(KIBA) til KRW
0.001111446112
1 Kiba Inu(KIBA) til PHP
0.000045408348
1 Kiba Inu(KIBA) til EGP
￡E.0.000038325728
1 Kiba Inu(KIBA) til BRL
R$0.000004233656
1 Kiba Inu(KIBA) til CAD
C$0.000001090246
1 Kiba Inu(KIBA) til BDT
0.000096880692
1 Kiba Inu(KIBA) til NGN
0.001189530008
1 Kiba Inu(KIBA) til COP
$0.00309649759
1 Kiba Inu(KIBA) til ZAR
R.0.00001380713
1 Kiba Inu(KIBA) til UAH
0.000032882456
1 Kiba Inu(KIBA) til TZS
T.Sh.0.001969795992
1 Kiba Inu(KIBA) til VES
Bs0.0001297154
1 Kiba Inu(KIBA) til CLP
$0.000759989
1 Kiba Inu(KIBA) til PKR
Rs0.000225879872
1 Kiba Inu(KIBA) til KZT
0.000430854078
1 Kiba Inu(KIBA) til THB
฿0.000025338272
1 Kiba Inu(KIBA) til TWD
NT$0.000024049076
1 Kiba Inu(KIBA) til AED
د.إ0.000002920586
1 Kiba Inu(KIBA) til CHF
Fr0.000000628682
1 Kiba Inu(KIBA) til HKD
HK$0.000006183366
1 Kiba Inu(KIBA) til AMD
֏0.00030455266
1 Kiba Inu(KIBA) til MAD
.د.م0.000007178116
1 Kiba Inu(KIBA) til MXN
$0.00001460293
1 Kiba Inu(KIBA) til SAR
ريال0.00000298425
1 Kiba Inu(KIBA) til ETB
Br0.000114253006
1 Kiba Inu(KIBA) til KES
KSh0.000102801444
1 Kiba Inu(KIBA) til JOD
د.أ0.0000005642222
1 Kiba Inu(KIBA) til PLN
0.000002880796
1 Kiba Inu(KIBA) til RON
лв0.000003429898
1 Kiba Inu(KIBA) til SEK
kr0.00000748052
1 Kiba Inu(KIBA) til BGN
лв0.000001321028
1 Kiba Inu(KIBA) til HUF
Ft0.000264468214
1 Kiba Inu(KIBA) til CZK
0.000016441228
1 Kiba Inu(KIBA) til KWD
د.ك0.000000242719
1 Kiba Inu(KIBA) til ILS
0.000002650014
1 Kiba Inu(KIBA) til BOB
Bs0.000005498978
1 Kiba Inu(KIBA) til AZN
0.00000135286
1 Kiba Inu(KIBA) til TJS
SM0.000007448688
1 Kiba Inu(KIBA) til GEL
0.00000214866
1 Kiba Inu(KIBA) til AOA
Kz0.000725427406
1 Kiba Inu(KIBA) til BHD
.د.ب0.0000003000166
1 Kiba Inu(KIBA) til BMD
$0.0000007958
1 Kiba Inu(KIBA) til DKK
kr0.000005045372
1 Kiba Inu(KIBA) til HNL
L0.000020857918
1 Kiba Inu(KIBA) til MUR
0.000036081572
1 Kiba Inu(KIBA) til NAD
$0.00001380713
1 Kiba Inu(KIBA) til NOK
kr0.000007902294
1 Kiba Inu(KIBA) til NZD
$0.00000135286
1 Kiba Inu(KIBA) til PAB
B/.0.0000007958
1 Kiba Inu(KIBA) til PGK
K0.000003326444
1 Kiba Inu(KIBA) til QAR
ر.ق0.000002888754
1 Kiba Inu(KIBA) til RSD
дин.0.000079309428
1 Kiba Inu(KIBA) til UZS
soʻm0.009824684186
1 Kiba Inu(KIBA) til ALL
L0.000065621668
1 Kiba Inu(KIBA) til ANG
ƒ0.000001424482
1 Kiba Inu(KIBA) til AWG
ƒ0.00000143244
1 Kiba Inu(KIBA) til BBD
$0.0000015916
1 Kiba Inu(KIBA) til BAM
KM0.000001321028
1 Kiba Inu(KIBA) til BIF
Fr0.002375463
1 Kiba Inu(KIBA) til BND
$0.000001018624
1 Kiba Inu(KIBA) til BSD
$0.0000007958
1 Kiba Inu(KIBA) til JMD
$0.000127654278
1 Kiba Inu(KIBA) til KHR
0.003195980548
1 Kiba Inu(KIBA) til KMF
Fr0.0003326444
1 Kiba Inu(KIBA) til LAK
0.017299999654
1 Kiba Inu(KIBA) til LKR
Rs0.000240713584
1 Kiba Inu(KIBA) til MDL
L0.0000131307
1 Kiba Inu(KIBA) til MGA
Ar0.003521231966
1 Kiba Inu(KIBA) til MOP
P0.000006374358
1 Kiba Inu(KIBA) til MVR
0.00001217574
1 Kiba Inu(KIBA) til MWK
MK0.001381596338
1 Kiba Inu(KIBA) til MZN
MT0.00005085162
1 Kiba Inu(KIBA) til NPR
Rs0.000112144136
1 Kiba Inu(KIBA) til PYG
0.0056836036
1 Kiba Inu(KIBA) til RWF
Fr0.0011531142
1 Kiba Inu(KIBA) til SBD
$0.00000652556
1 Kiba Inu(KIBA) til SCR
0.000012112076
1 Kiba Inu(KIBA) til SRD
$0.000030312022
1 Kiba Inu(KIBA) til SVC
$0.00000696325
1 Kiba Inu(KIBA) til SZL
L0.00001380713
1 Kiba Inu(KIBA) til TMT
m0.0000027853
1 Kiba Inu(KIBA) til TND
د.ت0.000002315778
1 Kiba Inu(KIBA) til TTD
$0.000005387566
1 Kiba Inu(KIBA) til UGX
Sh0.0027916664
1 Kiba Inu(KIBA) til XAF
Fr0.0004440564
1 Kiba Inu(KIBA) til XCD
$0.00000214866
1 Kiba Inu(KIBA) til XOF
Fr0.0004440564
1 Kiba Inu(KIBA) til XPF
Fr0.0000803758
1 Kiba Inu(KIBA) til BWP
P0.000010600056
1 Kiba Inu(KIBA) til BZD
$0.000001599558
1 Kiba Inu(KIBA) til CVE
$0.000074630124
1 Kiba Inu(KIBA) til DJF
Fr0.0001416524
1 Kiba Inu(KIBA) til DOP
$0.000049355516
1 Kiba Inu(KIBA) til DZD
د.ج0.000103079974
1 Kiba Inu(KIBA) til FJD
$0.00000179055
1 Kiba Inu(KIBA) til GNF
Fr0.006919481
1 Kiba Inu(KIBA) til GTQ
Q0.000006095828
1 Kiba Inu(KIBA) til GYD
$0.000166552982
1 Kiba Inu(KIBA) til ISK
kr0.0000962918

Kiba Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kiba Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Kiba Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kiba Inu

Hvor mye er Kiba Inu (KIBA) verdt i dag?
Live KIBA prisen i USD er 0.0000007958 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KIBA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KIBA til USD er $ 0.0000007958. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kiba Inu?
Markedsverdien for KIBA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KIBA?
Den sirkulerende forsyningen av KIBA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKIBA ?
KIBA oppnådde en ATH-pris på 0.00009215731205006 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KIBA?
KIBA så en ATL-pris på 0.000000138837383056 USD.
Hva er handelsvolumet til KIBA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KIBA er $ 92.06 USD.
Vil KIBA gå høyere i år?
KIBA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KIBA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:16:33 (UTC+8)

Kiba Inu (KIBA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

