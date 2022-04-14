Kitten Haimer (KHAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kitten Haimer (KHAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kitten Haimer (KHAI) Informasjon Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://kittenhaimer.ai/ Teknisk dokument: https://khai-organization.gitbook.io/kitten-haimer/our-roadmap Blokkutforsker: https://solscan.io/token/3TWgDvYBL2YPET2LxnWAwsMeoA8aL4DutNuwat2pKCjC Kjøp KHAI nå!

Kitten Haimer (KHAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kitten Haimer (KHAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 54.00M $ 54.00M $ 54.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M All-time high: $ 1.9376 $ 1.9376 $ 1.9376 All-Time Low: $ 0.02091770954740156 $ 0.02091770954740156 $ 0.02091770954740156 Nåværende pris: $ 0.0205 $ 0.0205 $ 0.0205 Lær mer om Kitten Haimer (KHAI) pris

Kitten Haimer (KHAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kitten Haimer (KHAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KHAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KHAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KHAIs tokenomics, kan du utforske KHAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KHAI Interessert i å legge til Kitten Haimer (KHAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KHAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KHAI på MEXC nå!

Kitten Haimer (KHAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KHAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KHAI nå!

KHAI prisforutsigelse Vil du vite hvor KHAI kan være på vei? Vår KHAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KHAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!