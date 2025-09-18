Dagens Kitten Haimer livepris er 0.02222 USD. Spor prisoppdateringer for KHAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KHAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Kitten Haimer livepris er 0.02222 USD. Spor prisoppdateringer for KHAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KHAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KHAI

KHAI Prisinformasjon

KHAI teknisk dokument

KHAI Offisiell nettside

KHAI tokenomics

KHAI Prisprognose

KHAI-historikk

KHAI Kjøpeguide

KHAI-til-fiat-valutakonverter

KHAI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Kitten Haimer Logo

Kitten Haimer Pris(KHAI)

1 KHAI til USD livepris:

$0.02222
$0.02222$0.02222
-0.04%1D
USD
Kitten Haimer (KHAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:19 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02222
$ 0.02222$ 0.02222
24 timer lav
$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265
24 timer høy

$ 0.02222
$ 0.02222$ 0.02222

$ 0.0265
$ 0.0265$ 0.0265

$ 1.4306544536586003
$ 1.4306544536586003$ 1.4306544536586003

$ 0.02091770954740156
$ 0.02091770954740156$ 0.02091770954740156

-2.97%

-0.04%

-1.69%

-1.69%

Kitten Haimer (KHAI) sanntidsprisen er $ 0.02222. I løpet av de siste 24 timene har KHAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02222 og et toppnivå på $ 0.0265, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KHAI er $ 1.4306544536586003, mens den rekordlave prisen er $ 0.02091770954740156.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KHAI endret seg med -2.97% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Kitten Haimer (KHAI) Markedsinformasjon

No.5165

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 799.76
$ 799.76$ 799.76

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

0.00
0.00 0.00

54,000,000
54,000,000 54,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på Kitten Haimer er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 799.76. Den sirkulerende forsyningen på KHAI er 0.00, med en total tilgang på 54000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.20M.

Kitten Haimer (KHAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Kitten Haimer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000089-0.04%
30 dager$ -0.00648-22.58%
60 dager$ -0.01778-44.45%
90 dager$ -0.00498-18.31%
Kitten Haimer Prisendring i dag

I dag registrerte KHAI en endring på $ -0.0000089 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Kitten Haimer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00648 (-22.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Kitten Haimer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KHAI en endring på $ -0.01778 (-44.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Kitten Haimer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00498-18.31% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Kitten Haimer (KHAI)?

Sjekk ut Kitten Haimer Prishistorikk-siden nå.

Hva er Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Kitten Haimer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KHAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Kitten Haimer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Kitten Haimer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Kitten Haimer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Kitten Haimer (KHAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Kitten Haimer (KHAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Kitten Haimer.

Sjekk Kitten Haimerprisprognosen nå!

Kitten Haimer (KHAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kitten Haimer (KHAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KHAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Kitten Haimer (KHAI)

Leter du etter hvordan du kjøperKitten Haimer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Kitten Haimer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KHAI til lokale valutaer

1 Kitten Haimer(KHAI) til VND
584.7193
1 Kitten Haimer(KHAI) til AUD
A$0.0335522
1 Kitten Haimer(KHAI) til GBP
0.0164428
1 Kitten Haimer(KHAI) til EUR
0.018887
1 Kitten Haimer(KHAI) til USD
$0.02222
1 Kitten Haimer(KHAI) til MYR
RM0.093324
1 Kitten Haimer(KHAI) til TRY
0.9194636
1 Kitten Haimer(KHAI) til JPY
¥3.26634
1 Kitten Haimer(KHAI) til ARS
ARS$32.7727224
1 Kitten Haimer(KHAI) til RUB
1.85537
1 Kitten Haimer(KHAI) til INR
1.9573598
1 Kitten Haimer(KHAI) til IDR
Rp370.3331852
1 Kitten Haimer(KHAI) til KRW
31.0333408
1 Kitten Haimer(KHAI) til PHP
1.2674288
1 Kitten Haimer(KHAI) til EGP
￡E.1.0701152
1 Kitten Haimer(KHAI) til BRL
R$0.1182104
1 Kitten Haimer(KHAI) til CAD
C$0.0304414
1 Kitten Haimer(KHAI) til BDT
2.7050628
1 Kitten Haimer(KHAI) til NGN
33.2135672
1 Kitten Haimer(KHAI) til COP
$86.459131
1 Kitten Haimer(KHAI) til ZAR
R.0.3850726
1 Kitten Haimer(KHAI) til UAH
0.9181304
1 Kitten Haimer(KHAI) til TZS
T.Sh.54.9998328
1 Kitten Haimer(KHAI) til VES
Bs3.62186
1 Kitten Haimer(KHAI) til CLP
$21.2201
1 Kitten Haimer(KHAI) til PKR
Rs6.3069248
1 Kitten Haimer(KHAI) til KZT
12.0301302
1 Kitten Haimer(KHAI) til THB
฿0.7068182
1 Kitten Haimer(KHAI) til TWD
NT$0.6714884
1 Kitten Haimer(KHAI) til AED
د.إ0.0815474
1 Kitten Haimer(KHAI) til CHF
Fr0.0175538
1 Kitten Haimer(KHAI) til HKD
HK$0.1726494
1 Kitten Haimer(KHAI) til AMD
֏8.503594
1 Kitten Haimer(KHAI) til MAD
.د.م0.2004244
1 Kitten Haimer(KHAI) til MXN
$0.4084036
1 Kitten Haimer(KHAI) til SAR
ريال0.083325
1 Kitten Haimer(KHAI) til ETB
Br3.1901254
1 Kitten Haimer(KHAI) til KES
KSh2.8703796
1 Kitten Haimer(KHAI) til JOD
د.أ0.01575398
1 Kitten Haimer(KHAI) til PLN
0.0804364
1 Kitten Haimer(KHAI) til RON
лв0.0957682
1 Kitten Haimer(KHAI) til SEK
kr0.208868
1 Kitten Haimer(KHAI) til BGN
лв0.0368852
1 Kitten Haimer(KHAI) til HUF
Ft7.3819284
1 Kitten Haimer(KHAI) til CZK
0.4590652
1 Kitten Haimer(KHAI) til KWD
د.ك0.0067771
1 Kitten Haimer(KHAI) til ILS
0.0739926
1 Kitten Haimer(KHAI) til BOB
Bs0.1535402
1 Kitten Haimer(KHAI) til AZN
0.037774
1 Kitten Haimer(KHAI) til TJS
SM0.2079792
1 Kitten Haimer(KHAI) til GEL
0.059994
1 Kitten Haimer(KHAI) til AOA
Kz20.2550854
1 Kitten Haimer(KHAI) til BHD
.د.ب0.00837694
1 Kitten Haimer(KHAI) til BMD
$0.02222
1 Kitten Haimer(KHAI) til DKK
kr0.141097
1 Kitten Haimer(KHAI) til HNL
L0.5823862
1 Kitten Haimer(KHAI) til MUR
1.0074548
1 Kitten Haimer(KHAI) til NAD
$0.385517
1 Kitten Haimer(KHAI) til NOK
kr0.2208668
1 Kitten Haimer(KHAI) til NZD
$0.037774
1 Kitten Haimer(KHAI) til PAB
B/.0.02222
1 Kitten Haimer(KHAI) til PGK
K0.0928796
1 Kitten Haimer(KHAI) til QAR
ر.ق0.0806586
1 Kitten Haimer(KHAI) til RSD
дин.2.2157784
1 Kitten Haimer(KHAI) til UZS
soʻm274.3207874
1 Kitten Haimer(KHAI) til ALL
L1.8322612
1 Kitten Haimer(KHAI) til ANG
ƒ0.0397738
1 Kitten Haimer(KHAI) til AWG
ƒ0.039996
1 Kitten Haimer(KHAI) til BBD
$0.04444
1 Kitten Haimer(KHAI) til BAM
KM0.0368852
1 Kitten Haimer(KHAI) til BIF
Fr66.3267
1 Kitten Haimer(KHAI) til BND
$0.0284416
1 Kitten Haimer(KHAI) til BSD
$0.02222
1 Kitten Haimer(KHAI) til JMD
$3.5643102
1 Kitten Haimer(KHAI) til KHR
89.2368532
1 Kitten Haimer(KHAI) til KMF
Fr9.28796
1 Kitten Haimer(KHAI) til LAK
483.0434686
1 Kitten Haimer(KHAI) til LKR
Rs6.7211056
1 Kitten Haimer(KHAI) til MDL
L0.36663
1 Kitten Haimer(KHAI) til MGA
Ar98.3183894
1 Kitten Haimer(KHAI) til MOP
P0.1779822
1 Kitten Haimer(KHAI) til MVR
0.339966
1 Kitten Haimer(KHAI) til MWK
MK38.5763642
1 Kitten Haimer(KHAI) til MZN
MT1.419858
1 Kitten Haimer(KHAI) til NPR
Rs3.1312424
1 Kitten Haimer(KHAI) til PYG
158.69524
1 Kitten Haimer(KHAI) til RWF
Fr32.19678
1 Kitten Haimer(KHAI) til SBD
$0.182204
1 Kitten Haimer(KHAI) til SCR
0.3184126
1 Kitten Haimer(KHAI) til SRD
$0.8463598
1 Kitten Haimer(KHAI) til SVC
$0.194425
1 Kitten Haimer(KHAI) til SZL
L0.385517
1 Kitten Haimer(KHAI) til TMT
m0.07777
1 Kitten Haimer(KHAI) til TND
د.ت0.0646602
1 Kitten Haimer(KHAI) til TTD
$0.1504294
1 Kitten Haimer(KHAI) til UGX
Sh77.94776
1 Kitten Haimer(KHAI) til XAF
Fr12.39876
1 Kitten Haimer(KHAI) til XCD
$0.059994
1 Kitten Haimer(KHAI) til XOF
Fr12.39876
1 Kitten Haimer(KHAI) til XPF
Fr2.24422
1 Kitten Haimer(KHAI) til BWP
P0.2959704
1 Kitten Haimer(KHAI) til BZD
$0.0446622
1 Kitten Haimer(KHAI) til CVE
$2.0837916
1 Kitten Haimer(KHAI) til DJF
Fr3.93294
1 Kitten Haimer(KHAI) til DOP
$1.3780844
1 Kitten Haimer(KHAI) til DZD
د.ج2.878601
1 Kitten Haimer(KHAI) til FJD
$0.049995
1 Kitten Haimer(KHAI) til GNF
Fr193.2029
1 Kitten Haimer(KHAI) til GTQ
Q0.1702052
1 Kitten Haimer(KHAI) til GYD
$4.6504238
1 Kitten Haimer(KHAI) til ISK
kr2.68862

Kitten Haimer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kitten Haimer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Kitten Haimer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Kitten Haimer

Hvor mye er Kitten Haimer (KHAI) verdt i dag?
Live KHAI prisen i USD er 0.02222 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KHAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KHAI til USD er $ 0.02222. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Kitten Haimer?
Markedsverdien for KHAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KHAI?
Den sirkulerende forsyningen av KHAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKHAI ?
KHAI oppnådde en ATH-pris på 1.4306544536586003 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KHAI?
KHAI så en ATL-pris på 0.02091770954740156 USD.
Hva er handelsvolumet til KHAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KHAI er $ 799.76 USD.
Vil KHAI gå høyere i år?
KHAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KHAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:44:19 (UTC+8)

Kitten Haimer (KHAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KHAI-til-USD-kalkulator

Beløp

KHAI
KHAI
USD
USD

1 KHAI = 0.02222 USD

Handle KHAI

KHAIUSDT
$0.02222
$0.02222$0.02222
-0.04%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker