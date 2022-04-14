KingdomStarter (KDG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KingdomStarter (KDG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KingdomStarter (KDG) Informasjon KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage. Offisiell nettside: https://kingdomstarter.io/ Teknisk dokument: https://docs.kingdomgame.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x87a2d9a9a6b2d61b2a57798f1b4b2ddd19458fb6 Kjøp KDG nå!

KingdomStarter (KDG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KingdomStarter (KDG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.13K $ 122.13K $ 122.13K Total forsyning: $ 951.00M $ 951.00M $ 951.00M Sirkulerende forsyning: $ 531.00M $ 531.00M $ 531.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 230.00K $ 230.00K $ 230.00K All-time high: $ 0.030447 $ 0.030447 $ 0.030447 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023 $ 0.00023 $ 0.00023 Lær mer om KingdomStarter (KDG) pris

KingdomStarter (KDG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KingdomStarter (KDG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KDG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KDG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KDGs tokenomics, kan du utforske KDG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KDG Interessert i å legge til KingdomStarter (KDG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KDG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KDG på MEXC nå!

KingdomStarter (KDG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KDG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KDG nå!

KDG prisforutsigelse Vil du vite hvor KDG kan være på vei? Vår KDG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KDG tokenets prisforutsigelse nå!

