Hva er KingdomStarter (KDG)

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

KingdomStarter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil KingdomStarter (KDG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine KingdomStarter (KDG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for KingdomStarter.

KingdomStarter (KDG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak KingdomStarter (KDG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KDG tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av KingdomStarter, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om KingdomStarter Hvor mye er KingdomStarter (KDG) verdt i dag? Live KDG prisen i USD er 0.0002263 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KDG-til-USD-pris? $ 0.0002263 . Hva er markedsverdien for KingdomStarter? Markedsverdien for KDG er $ 120.17K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KDG? Den sirkulerende forsyningen av KDG er 531.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKDG ? KDG oppnådde en ATH-pris på 0.28055618 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KDG? KDG så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til KDG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KDG er $ 12.20K USD .

