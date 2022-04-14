Kadena (KDA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kadena (KDA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kadena (KDA) Informasjon Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact. Offisiell nettside: http://kadena.io/ Teknisk dokument: https://www.kadena.io/whitepapers Blokkutforsker: https://explorer.chainweb.com/mainnet Kjøp KDA nå!

Kadena (KDA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kadena (KDA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 124.91M $ 124.91M $ 124.91M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 331.60M $ 331.60M $ 331.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 376.70M $ 376.70M $ 376.70M All-time high: $ 1.9847 $ 1.9847 $ 1.9847 All-Time Low: $ 0.12130507 $ 0.12130507 $ 0.12130507 Nåværende pris: $ 0.3767 $ 0.3767 $ 0.3767 Lær mer om Kadena (KDA) pris

Kadena (KDA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kadena (KDA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KDA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KDA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KDAs tokenomics, kan du utforske KDA tokenets livepris!

Kadena (KDA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KDA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KDA nå!

KDA prisforutsigelse Vil du vite hvor KDA kan være på vei? Vår KDA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KDA tokenets prisforutsigelse nå!

