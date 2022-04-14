KBBB (KBBB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KBBB (KBBB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KBBB (KBBB) Informasjon A satirical response to the political debate surrounding President Trump's "BIG BEAUTIFUL BILL " Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Blokkutforsker: https://solscan.io/token/npB9cxTzwUiGt7jk2dXZa52xZve8SgVD6Et9Bpipump Kjøp KBBB nå!

KBBB (KBBB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KBBB (KBBB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 139.00K $ 139.00K $ 139.00K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 139.00K $ 139.00K $ 139.00K All-time high: $ 0.07018 $ 0.07018 $ 0.07018 All-Time Low: $ 0.000143089585246218 $ 0.000143089585246218 $ 0.000143089585246218 Nåværende pris: $ 0.000139 $ 0.000139 $ 0.000139 Lær mer om KBBB (KBBB) pris

KBBB (KBBB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KBBB (KBBB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KBBB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KBBB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KBBBs tokenomics, kan du utforske KBBB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KBBB Interessert i å legge til KBBB (KBBB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KBBB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KBBB på MEXC nå!

KBBB (KBBB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KBBB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KBBB nå!

KBBB prisforutsigelse Vil du vite hvor KBBB kan være på vei? Vår KBBB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KBBB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!