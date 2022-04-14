KARATE (KARATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i KARATE (KARATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

KARATE (KARATE) Informasjon Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Offisiell nettside: https://www.karate.com/ Teknisk dokument: https://www.karate.com/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Kjøp KARATE nå!

KARATE (KARATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KARATE (KARATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Total forsyning: $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Sirkulerende forsyning: $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.07M $ 13.07M $ 13.07M All-time high: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 All-Time Low: $ 0.000093091867494796 $ 0.000093091867494796 $ 0.000093091867494796 Nåværende pris: $ 0.0001188 $ 0.0001188 $ 0.0001188 Lær mer om KARATE (KARATE) pris

KARATE (KARATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak KARATE (KARATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KARATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KARATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KARATEs tokenomics, kan du utforske KARATE tokenets livepris!

