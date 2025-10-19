KaratDAO (KARAT) tokenomics
KaratDAO (KARAT) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for KaratDAO (KARAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
KaratDAO (KARAT) Informasjon
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO (KARAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak KaratDAO (KARAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet KARAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange KARAT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår KARATs tokenomics, kan du utforske KARAT tokenets livepris!
Hvordan kjøpe KARAT
Interessert i å legge til KaratDAO (KARAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KARAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
KaratDAO (KARAT) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til KARAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
KARAT prisforutsigelse
Vil du vite hvor KARAT kan være på vei? Vår KARAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen
Kjøp KaratDAO (KARAT)
Beløp
1 KARAT = 0.0005817 USD