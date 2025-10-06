Hva er KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user's wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

Hvor mye er KaratDAO (KARAT) verdt i dag? Live KARAT prisen i USD er 0.0005815 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende KARAT-til-USD-pris? $ 0.0005815 . Hva er markedsverdien for KaratDAO? Markedsverdien for KARAT er $ 148.60K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av KARAT? Den sirkulerende forsyningen av KARAT er 255.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKARAT ? KARAT oppnådde en ATH-pris på 0.05802041506845649 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på KARAT? KARAT så en ATL-pris på 0.000463150077110209 USD . Hva er handelsvolumet til KARAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KARAT er $ 57.07K USD .

KaratDAO (KARAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 10-18 16:36:53 Bransjeoppdateringer Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone 10-18 09:33:00 Bransjeoppdateringer 24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July 10-17 19:52:08 Bransjeoppdateringer Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks 10-17 14:38:57 Bransjeoppdateringer US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49% 10-17 08:10:00 Bransjeoppdateringer Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89% 10-17 04:42:12 Bransjeoppdateringer Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

