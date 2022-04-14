Kangamoon (KANG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Kangamoon (KANG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Kangamoon (KANG) Informasjon Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Offisiell nettside: https://kangamoon.game Teknisk dokument: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Kjøp KANG nå!

Kangamoon (KANG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Kangamoon (KANG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 All-time high: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 All-Time Low: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Nåværende pris: $ 0.0004418 $ 0.0004418 $ 0.0004418 Lær mer om Kangamoon (KANG) pris

Kangamoon (KANG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Kangamoon (KANG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KANG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KANG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KANGs tokenomics, kan du utforske KANG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe KANG Interessert i å legge til Kangamoon (KANG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe KANG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper KANG på MEXC nå!

Kangamoon (KANG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til KANG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for KANG nå!

KANG prisforutsigelse Vil du vite hvor KANG kan være på vei? Vår KANG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se KANG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!