AssangeDAO (JUSTICE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AssangeDAO (JUSTICE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AssangeDAO (JUSTICE) Informasjon A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges. Offisiell nettside: https://assangedao.org/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x59d1e836F7b7210A978b25a855085cc46fd090B5 Kjøp JUSTICE nå!

AssangeDAO (JUSTICE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AssangeDAO (JUSTICE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 17.35B $ 17.35B $ 17.35B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M All-time high: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 All-Time Low: $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 $ 0.00001187231605627 Nåværende pris: $ 0.0000615 $ 0.0000615 $ 0.0000615 Lær mer om AssangeDAO (JUSTICE) pris

AssangeDAO (JUSTICE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AssangeDAO (JUSTICE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUSTICE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUSTICE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUSTICEs tokenomics, kan du utforske JUSTICE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JUSTICE Interessert i å legge til AssangeDAO (JUSTICE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JUSTICE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JUSTICE på MEXC nå!

AssangeDAO (JUSTICE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JUSTICE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JUSTICE nå!

JUSTICE prisforutsigelse Vil du vite hvor JUSTICE kan være på vei? Vår JUSTICE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JUSTICE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!