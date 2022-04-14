Juneo Supernet (JUNE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Juneo Supernet (JUNE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Juneo Supernet (JUNE) Informasjon Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations. Offisiell nettside: https://juneo.com/ Teknisk dokument: https://juneo.com/litepaper Blokkutforsker: https://juneoscan.io/chain/2/ Kjøp JUNE nå!

Juneo Supernet (JUNE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Juneo Supernet (JUNE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M All-time high: $ 1.633 $ 1.633 $ 1.633 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0865 $ 0.0865 $ 0.0865 Lær mer om Juneo Supernet (JUNE) pris

Juneo Supernet (JUNE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Juneo Supernet (JUNE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JUNE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JUNE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JUNEs tokenomics, kan du utforske JUNE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JUNE Interessert i å legge til Juneo Supernet (JUNE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JUNE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JUNE på MEXC nå!

Juneo Supernet (JUNE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JUNE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JUNE nå!

JUNE prisforutsigelse Vil du vite hvor JUNE kan være på vei? Vår JUNE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JUNE tokenets prisforutsigelse nå!

