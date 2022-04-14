Joseon Mun (JSM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Joseon Mun (JSM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Joseon Mun (JSM) Informasjon The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Offisiell nettside: https://joseon.com/ Teknisk dokument: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Kjøp JSM nå!

Joseon Mun (JSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joseon Mun (JSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M All-time high: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 All-Time Low: $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 Nåværende pris: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Lær mer om Joseon Mun (JSM) pris

Joseon Mun (JSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Joseon Mun (JSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JSMs tokenomics, kan du utforske JSM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JSM Interessert i å legge til Joseon Mun (JSM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JSM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JSM på MEXC nå!

Joseon Mun (JSM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JSM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JSM nå!

JSM prisforutsigelse Vil du vite hvor JSM kan være på vei? Vår JSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JSM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!