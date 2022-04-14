JuliaOS (JOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JuliaOS (JOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JuliaOS (JOS) Informasjon JuliaOS is the high-performance, open-source framework for building AI Swarms that collaborate, adapt, and execute in real time. Offisiell nettside: https://www.juliaos.com Teknisk dokument: https://juliaos.gitbook.io/juliaos-documentation-hub Blokkutforsker: https://solscan.io/token/JosjEXh69RckgSs2AWsN1xN8zmiSHxBuJjHLURJnHhg Kjøp JOS nå!

JuliaOS (JOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JuliaOS (JOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M All-time high: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 All-Time Low: $ 0.001135680607206295 $ 0.001135680607206295 $ 0.001135680607206295 Nåværende pris: $ 0.001198 $ 0.001198 $ 0.001198 Lær mer om JuliaOS (JOS) pris

JuliaOS (JOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JuliaOS (JOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOSs tokenomics, kan du utforske JOS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JOS Interessert i å legge til JuliaOS (JOS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JOS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JOS på MEXC nå!

JuliaOS (JOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JOS nå!

JOS prisforutsigelse Vil du vite hvor JOS kan være på vei? Vår JOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOS tokenets prisforutsigelse nå!

