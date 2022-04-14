Joltify (JOLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Joltify (JOLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Joltify (JOLT) Informasjon Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain. Offisiell nettside: https://www.joltify.io/ Teknisk dokument: https://docs.joltify.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Kjøp JOLT nå!

Joltify (JOLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Joltify (JOLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 348.75M $ 348.75M $ 348.75M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M All-time high: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 All-Time Low: $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 $ 0.002848679609107114 Nåværende pris: $ 0.01836 $ 0.01836 $ 0.01836 Lær mer om Joltify (JOLT) pris

Joltify (JOLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Joltify (JOLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOLTs tokenomics, kan du utforske JOLT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JOLT Interessert i å legge til Joltify (JOLT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JOLT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JOLT på MEXC nå!

Joltify (JOLT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JOLT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JOLT nå!

JOLT prisforutsigelse Vil du vite hvor JOLT kan være på vei? Vår JOLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOLT tokenets prisforutsigelse nå!

