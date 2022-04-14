JLaunchpad (JLP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JLaunchpad (JLP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JLaunchpad (JLP) Informasjon A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi. Offisiell nettside: https://www.jlaunchpad.com Teknisk dokument: https://docs.jlaunchpad.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x7add55f6220a63c5e1fda057efdf5600c02ddf3f Kjøp JLP nå!

JLaunchpad (JLP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JLaunchpad (JLP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 722.80K $ 722.80K $ 722.80K All-time high: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 All-Time Low: $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 $ 0.00025110873318845 Nåværende pris: $ 0.0007228 $ 0.0007228 $ 0.0007228 Lær mer om JLaunchpad (JLP) pris

JLaunchpad (JLP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JLaunchpad (JLP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JLP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JLP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JLPs tokenomics, kan du utforske JLP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JLP Interessert i å legge til JLaunchpad (JLP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JLP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JLP på MEXC nå!

JLaunchpad (JLP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JLP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JLP nå!

JLP prisforutsigelse Vil du vite hvor JLP kan være på vei? Vår JLP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JLP tokenets prisforutsigelse nå!

