JEWEL (JEWEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JEWEL (JEWEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JEWEL (JEWEL) Informasjon JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Offisiell nettside: https://defikingdoms.com/ Teknisk dokument: https://docs.defikingdoms.com/ Blokkutforsker: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Kjøp JEWEL nå!

JEWEL (JEWEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JEWEL (JEWEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Total forsyning: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Sirkulerende forsyning: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M All-time high: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 All-Time Low: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Nåværende pris: $ 0.03788 $ 0.03788 $ 0.03788 Lær mer om JEWEL (JEWEL) pris

JEWEL (JEWEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JEWEL (JEWEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JEWEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JEWEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JEWELs tokenomics, kan du utforske JEWEL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JEWEL Interessert i å legge til JEWEL (JEWEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JEWEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JEWEL på MEXC nå!

JEWEL (JEWEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JEWEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JEWEL nå!

JEWEL prisforutsigelse Vil du vite hvor JEWEL kan være på vei? Vår JEWEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JEWEL tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!