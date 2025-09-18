Hva er JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JEWEL (JEWEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JEWEL (JEWEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JEWEL.

Sjekk JEWELprisprognosen nå!

JEWEL (JEWEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JEWEL (JEWEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JEWEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JEWEL (JEWEL)

Leter du etter hvordan du kjøperJEWEL? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JEWEL på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JEWEL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JEWEL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om JEWEL Hvor mye er JEWEL (JEWEL) verdt i dag? Live JEWEL prisen i USD er 0.04055 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende JEWEL-til-USD-pris? $ 0.04055 . Sjekk ut Den nåværende prisen på JEWEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for JEWEL? Markedsverdien for JEWEL er $ 4.60M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av JEWEL? Den sirkulerende forsyningen av JEWEL er 113.54M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJEWEL ? JEWEL oppnådde en ATH-pris på 23.36459909812949 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på JEWEL? JEWEL så en ATL-pris på 0.010132781636744387 USD . Hva er handelsvolumet til JEWEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JEWEL er $ 56.02K USD . Vil JEWEL gå høyere i år? JEWEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JEWEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

JEWEL (JEWEL) Viktige bransjeoppdateringer

