Dagens JEWEL livepris er 0.04055 USD. Spor prisoppdateringer for JEWEL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JEWEL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

JEWEL Pris(JEWEL)

1 JEWEL til USD livepris:

$0.04062
+1.47%1D
JEWEL (JEWEL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:59:00 (UTC+8)

JEWEL (JEWEL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03602
24 timer lav
$ 0.04353
24 timer høy

$ 0.03602
$ 0.04353
$ 23.36459909812949
$ 0.010132781636744387
-0.67%

+1.47%

+6.15%

+6.15%

JEWEL (JEWEL) sanntidsprisen er $ 0.04055. I løpet av de siste 24 timene har JEWEL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03602 og et toppnivå på $ 0.04353, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JEWEL er $ 23.36459909812949, mens den rekordlave prisen er $ 0.010132781636744387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JEWEL endret seg med -0.67% i løpet av den siste timen, +1.47% over 24 timer og +6.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JEWEL (JEWEL) Markedsinformasjon

No.1519

$ 4.60M
$ 56.02K
$ 4.91M
113.54M
121,010,985.61186135
NONE

Nåværende markedsverdi på JEWEL er $ 4.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.02K. Den sirkulerende forsyningen på JEWEL er 113.54M, med en total tilgang på 121010985.61186135. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.91M.

JEWEL (JEWEL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene JEWEL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0005885+1.47%
30 dager$ +0.00397+10.85%
60 dager$ -0.00551-11.97%
90 dager$ +0.0027+7.13%
JEWEL Prisendring i dag

I dag registrerte JEWEL en endring på $ +0.0005885 (+1.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

JEWEL 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00397 (+10.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

JEWEL 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JEWEL en endring på $ -0.00551 (-11.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

JEWEL 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0027+7.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for JEWEL (JEWEL)?

Sjekk ut JEWEL Prishistorikk-siden nå.

Hva er JEWEL (JEWEL)

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

JEWEL er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere JEWEL investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JEWEL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om JEWEL på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din JEWEL kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

JEWEL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil JEWEL (JEWEL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine JEWEL (JEWEL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for JEWEL.

Sjekk JEWELprisprognosen nå!

JEWEL (JEWEL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak JEWEL (JEWEL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JEWEL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe JEWEL (JEWEL)

Leter du etter hvordan du kjøperJEWEL? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe JEWEL på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JEWEL til lokale valutaer

JEWEL Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av JEWEL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om JEWEL

Hvor mye er JEWEL (JEWEL) verdt i dag?
Live JEWEL prisen i USD er 0.04055 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JEWEL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JEWEL til USD er $ 0.04055. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for JEWEL?
Markedsverdien for JEWEL er $ 4.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JEWEL?
Den sirkulerende forsyningen av JEWEL er 113.54M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJEWEL ?
JEWEL oppnådde en ATH-pris på 23.36459909812949 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JEWEL?
JEWEL så en ATL-pris på 0.010132781636744387 USD.
Hva er handelsvolumet til JEWEL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JEWEL er $ 56.02K USD.
Vil JEWEL gå høyere i år?
JEWEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JEWEL prisprognosen for en mer grundig analyse.
JEWEL (JEWEL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

