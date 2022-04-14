JetTon Game (JETTON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JetTon Game (JETTON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JetTon Game (JETTON) Informasjon JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Offisiell nettside: https://jetton.investments/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Kjøp JETTON nå!

JetTon Game (JETTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JetTon Game (JETTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Total forsyning: $ 84.10M $ 84.10M $ 84.10M Sirkulerende forsyning: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.80M $ 15.80M $ 15.80M All-time high: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 All-Time Low: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 Nåværende pris: $ 0.15799 $ 0.15799 $ 0.15799 Lær mer om JetTon Game (JETTON) pris

JetTon Game (JETTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JetTon Game (JETTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JETTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JETTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JETTONs tokenomics, kan du utforske JETTON tokenets livepris!

Hvordan kjøpe JETTON Interessert i å legge til JetTon Game (JETTON) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe JETTON, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper JETTON på MEXC nå!

JetTon Game (JETTON) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JETTON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JETTON nå!

JETTON prisforutsigelse Vil du vite hvor JETTON kan være på vei? Vår JETTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JETTON tokenets prisforutsigelse nå!

