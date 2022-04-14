I m a Jeet (JEETS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i I m a Jeet (JEETS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

I m a Jeet (JEETS) Informasjon $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Offisiell nettside: https://Jeets.ai Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump Kjøp JEETS nå!

I m a Jeet (JEETS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for I m a Jeet (JEETS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M All-time high: $ 0.0042734 $ 0.0042734 $ 0.0042734 All-Time Low: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Nåværende pris: $ 0.0039997 $ 0.0039997 $ 0.0039997 Lær mer om I m a Jeet (JEETS) pris

I m a Jeet (JEETS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak I m a Jeet (JEETS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JEETS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JEETS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JEETSs tokenomics, kan du utforske JEETS tokenets livepris!

I m a Jeet (JEETS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JEETS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JEETS nå!

