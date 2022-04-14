Jager Hunter (JAGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Jager Hunter (JAGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Jager Hunter (JAGER) Informasjon Offisiell nettside: https://jager.meme Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Kjøp JAGER nå!

Jager Hunter (JAGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Jager Hunter (JAGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.65M $ 9.65M $ 9.65M Total forsyning: $ 13,629.62T $ 13,629.62T $ 13,629.62T Sirkulerende forsyning: $ 13,629.62T $ 13,629.62T $ 13,629.62T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M All-time high: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 All-Time Low: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Nåværende pris: $ 0.0000000007083 $ 0.0000000007083 $ 0.0000000007083 Lær mer om Jager Hunter (JAGER) pris

Jager Hunter (JAGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Jager Hunter (JAGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JAGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JAGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JAGERs tokenomics, kan du utforske JAGER tokenets livepris!

Jager Hunter (JAGER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JAGER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JAGER nå!

JAGER prisforutsigelse Vil du vite hvor JAGER kan være på vei? Vår JAGER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JAGER tokenets prisforutsigelse nå!

