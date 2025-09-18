Dagens Jager Hunter livepris er 0.0000000006716 USD. Spor prisoppdateringer for JAGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Jager Hunter livepris er 0.0000000006716 USD. Spor prisoppdateringer for JAGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk JAGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Jager Hunter Logo

Jager Hunter Pris(JAGER)

1 JAGER til USD livepris:

$0.0000000006716
-3.63%1D
USD
Jager Hunter (JAGER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:14:32 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000000000613
24 timer lav
$ 0.0000000007124
24 timer høy

$ 0.000000000613
$ 0.0000000007124
$ 0.000000005091894778
$ 0.000000000013435127
-0.18%

-3.63%

-0.32%

-0.32%

Jager Hunter (JAGER) sanntidsprisen er $ 0.0000000006716. I løpet av de siste 24 timene har JAGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000000000613 og et toppnivå på $ 0.0000000007124, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAGER er $ 0.000000005091894778, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000013435127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAGER endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og -0.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Jager Hunter (JAGER) Markedsinformasjon

No.1208

$ 9.16M
$ 76.48K
$ 9.81M
13,634.74T
14,600,000,000,000,000
13,634,736,388,519,224
93.38%

BSC

Nåværende markedsverdi på Jager Hunter er $ 9.16M, med et 24-timers handelsvolum på $ 76.48K. Den sirkulerende forsyningen på JAGER er 13,634.74T, med en total tilgang på 13634736388519224. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.81M.

Jager Hunter (JAGER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Jager Hunter for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000000025297-3.63%
30 dager$ -0.0000000002439-26.65%
60 dager$ +0.0000000002639+64.72%
90 dager$ -0.0000000000146-2.13%
Jager Hunter Prisendring i dag

I dag registrerte JAGER en endring på $ -0.000000000025297 (-3.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Jager Hunter 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000000002439 (-26.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Jager Hunter 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så JAGER en endring på $ +0.0000000002639 (+64.72%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Jager Hunter 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000000000146-2.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Jager Hunter (JAGER)?

Sjekk ut Jager Hunter Prishistorikk-siden nå.

Hva er Jager Hunter (JAGER)

Jager Hunter er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Jager Hunter investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk JAGER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Jager Hunter på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Jager Hunter kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Jager Hunter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Jager Hunter (JAGER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Jager Hunter (JAGER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Jager Hunter.

Sjekk Jager Hunterprisprognosen nå!

Jager Hunter (JAGER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Jager Hunter (JAGER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om JAGER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Jager Hunter (JAGER)

Leter du etter hvordan du kjøperJager Hunter? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Jager Hunter på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

JAGER til lokale valutaer

1 Jager Hunter(JAGER) til VND
0.000017673154
1 Jager Hunter(JAGER) til AUD
A$0.000000001014116
1 Jager Hunter(JAGER) til GBP
0.000000000496984
1 Jager Hunter(JAGER) til EUR
0.00000000057086
1 Jager Hunter(JAGER) til USD
$0.0000000006716
1 Jager Hunter(JAGER) til MYR
RM0.00000000282072
1 Jager Hunter(JAGER) til TRY
0.00000002777066
1 Jager Hunter(JAGER) til JPY
¥0.0000000987252
1 Jager Hunter(JAGER) til ARS
ARS$0.000000990556272
1 Jager Hunter(JAGER) til RUB
0.00000005587712
1 Jager Hunter(JAGER) til INR
0.000000059161244
1 Jager Hunter(JAGER) til IDR
Rp0.000011193328856
1 Jager Hunter(JAGER) til KRW
0.000000937983424
1 Jager Hunter(JAGER) til PHP
0.000000038321496
1 Jager Hunter(JAGER) til EGP
￡E.0.000000032344256
1 Jager Hunter(JAGER) til BRL
R$0.000000003572912
1 Jager Hunter(JAGER) til CAD
C$0.000000000920092
1 Jager Hunter(JAGER) til BDT
0.000000081760584
1 Jager Hunter(JAGER) til NGN
0.000001003880816
1 Jager Hunter(JAGER) til COP
$0.00000261322918
1 Jager Hunter(JAGER) til ZAR
R.0.00000001165226
1 Jager Hunter(JAGER) til UAH
0.000000027750512
1 Jager Hunter(JAGER) til TZS
T.Sh.0.000001662371184
1 Jager Hunter(JAGER) til VES
Bs0.0000001094708
1 Jager Hunter(JAGER) til CLP
$0.000000641378
1 Jager Hunter(JAGER) til PKR
Rs0.000000190626944
1 Jager Hunter(JAGER) til KZT
0.000000363610956
1 Jager Hunter(JAGER) til THB
฿0.000000021383744
1 Jager Hunter(JAGER) til TWD
NT$0.000000020295752
1 Jager Hunter(JAGER) til AED
د.إ0.000000002464772
1 Jager Hunter(JAGER) til CHF
Fr0.000000000530564
1 Jager Hunter(JAGER) til HKD
HK$0.000000005218332
1 Jager Hunter(JAGER) til AMD
֏0.00000025702132
1 Jager Hunter(JAGER) til MAD
.د.م0.000000006057832
1 Jager Hunter(JAGER) til MXN
$0.00000001232386
1 Jager Hunter(JAGER) til SAR
ريال0.0000000025185
1 Jager Hunter(JAGER) til ETB
Br0.000000096421612
1 Jager Hunter(JAGER) til KES
KSh0.000000086757288
1 Jager Hunter(JAGER) til JOD
د.أ0.0000000004761644
1 Jager Hunter(JAGER) til PLN
0.000000002431192
1 Jager Hunter(JAGER) til RON
лв0.000000002894596
1 Jager Hunter(JAGER) til SEK
kr0.00000000631304
1 Jager Hunter(JAGER) til BGN
лв0.000000001114856
1 Jager Hunter(JAGER) til HUF
Ft0.000000223192828
1 Jager Hunter(JAGER) til CZK
0.000000013875256
1 Jager Hunter(JAGER) til KWD
د.ك0.000000000204838
1 Jager Hunter(JAGER) til ILS
0.000000002236428
1 Jager Hunter(JAGER) til BOB
Bs0.000000004640756
1 Jager Hunter(JAGER) til AZN
0.00000000114172
1 Jager Hunter(JAGER) til TJS
SM0.000000006286176
1 Jager Hunter(JAGER) til GEL
0.00000000181332
1 Jager Hunter(JAGER) til AOA
Kz0.000000612210412
1 Jager Hunter(JAGER) til BHD
.د.ب0.0000000002531932
1 Jager Hunter(JAGER) til BMD
$0.0000000006716
1 Jager Hunter(JAGER) til DKK
kr0.000000004257944
1 Jager Hunter(JAGER) til HNL
L0.000000017602636
1 Jager Hunter(JAGER) til MUR
0.000000030450344
1 Jager Hunter(JAGER) til NAD
$0.00000001165226
1 Jager Hunter(JAGER) til NOK
kr0.000000006668988
1 Jager Hunter(JAGER) til NZD
$0.00000000114172
1 Jager Hunter(JAGER) til PAB
B/.0.0000000006716
1 Jager Hunter(JAGER) til PGK
K0.000000002807288
1 Jager Hunter(JAGER) til QAR
ر.ق0.000000002437908
1 Jager Hunter(JAGER) til RSD
дин.0.000000066931656
1 Jager Hunter(JAGER) til UZS
soʻm0.000008291351972
1 Jager Hunter(JAGER) til ALL
L0.000000055380136
1 Jager Hunter(JAGER) til ANG
ƒ0.000000001202164
1 Jager Hunter(JAGER) til AWG
ƒ0.00000000120888
1 Jager Hunter(JAGER) til BBD
$0.0000000013432
1 Jager Hunter(JAGER) til BAM
KM0.000000001114856
1 Jager Hunter(JAGER) til BIF
Fr0.000002004726
1 Jager Hunter(JAGER) til BND
$0.000000000859648
1 Jager Hunter(JAGER) til BSD
$0.0000000006716
1 Jager Hunter(JAGER) til JMD
$0.000000107731356
1 Jager Hunter(JAGER) til KHR
0.000002697185896
1 Jager Hunter(JAGER) til KMF
Fr0.0000002807288
1 Jager Hunter(JAGER) til LAK
0.000014599999708
1 Jager Hunter(JAGER) til LKR
Rs0.000000203145568
1 Jager Hunter(JAGER) til MDL
L0.0000000110814
1 Jager Hunter(JAGER) til MGA
Ar0.000002971675532
1 Jager Hunter(JAGER) til MOP
P0.000000005379516
1 Jager Hunter(JAGER) til MVR
0.00000001027548
1 Jager Hunter(JAGER) til MWK
MK0.000001165971476
1 Jager Hunter(JAGER) til MZN
MT0.00000004291524
1 Jager Hunter(JAGER) til NPR
Rs0.000000094641872
1 Jager Hunter(JAGER) til PYG
0.0000047965672
1 Jager Hunter(JAGER) til RWF
Fr0.0000009731484
1 Jager Hunter(JAGER) til SBD
$0.00000000550712
1 Jager Hunter(JAGER) til SCR
0.000000010221752
1 Jager Hunter(JAGER) til SRD
$0.000000025581244
1 Jager Hunter(JAGER) til SVC
$0.0000000058765
1 Jager Hunter(JAGER) til SZL
L0.00000001165226
1 Jager Hunter(JAGER) til TMT
m0.0000000023506
1 Jager Hunter(JAGER) til TND
د.ت0.000000001954356
1 Jager Hunter(JAGER) til TTD
$0.000000004546732
1 Jager Hunter(JAGER) til UGX
Sh0.0000023559728
1 Jager Hunter(JAGER) til XAF
Fr0.0000003747528
1 Jager Hunter(JAGER) til XCD
$0.00000000181332
1 Jager Hunter(JAGER) til XOF
Fr0.0000003747528
1 Jager Hunter(JAGER) til XPF
Fr0.0000000678316
1 Jager Hunter(JAGER) til BWP
P0.000000008945712
1 Jager Hunter(JAGER) til BZD
$0.000000001349916
1 Jager Hunter(JAGER) til CVE
$0.000000062982648
1 Jager Hunter(JAGER) til DJF
Fr0.0000001195448
1 Jager Hunter(JAGER) til DOP
$0.000000041652632
1 Jager Hunter(JAGER) til DZD
د.ج0.000000086992348
1 Jager Hunter(JAGER) til FJD
$0.0000000015111
1 Jager Hunter(JAGER) til GNF
Fr0.000005839562
1 Jager Hunter(JAGER) til GTQ
Q0.000000005144456
1 Jager Hunter(JAGER) til GYD
$0.000000140559164
1 Jager Hunter(JAGER) til ISK
kr0.0000000812636

Jager Hunter Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Jager Hunter, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Jager Hunter nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Jager Hunter

Hvor mye er Jager Hunter (JAGER) verdt i dag?
Live JAGER prisen i USD er 0.0000000006716 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende JAGER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på JAGER til USD er $ 0.0000000006716. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Jager Hunter?
Markedsverdien for JAGER er $ 9.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av JAGER?
Den sirkulerende forsyningen av JAGER er 13,634.74T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forJAGER ?
JAGER oppnådde en ATH-pris på 0.000000005091894778 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på JAGER?
JAGER så en ATL-pris på 0.000000000013435127 USD.
Hva er handelsvolumet til JAGER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for JAGER er $ 76.48K USD.
Vil JAGER gå høyere i år?
JAGER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut JAGER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:14:32 (UTC+8)

Jager Hunter (JAGER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

JAGER-til-USD-kalkulator

Beløp

1 JAGER = 0 USD

Handle JAGER

