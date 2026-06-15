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Sanntidspris for Izzy er i dag 0 USD.IZZY markedsverdien er -- USD. Spor sanntids IZZY til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Izzy er i dag 0 USD.IZZY markedsverdien er -- USD. Spor sanntids IZZY til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

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Izzy Pris (IZZY)

Ikke oppført

1 IZZY til USD livepris:

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0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Izzy (IZZY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:19:15 (UTC+8)

Izzy pris i dag

Sanntids Izzy (IZZY) pris i dag er $ 0, med en --% endring de siste 24 timene. Nåværende IZZY til USD konverteringssats er $ 0 per IZZY.

Izzy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- IZZY. I løpet av de siste 24 timene IZZY har den blitt handlet mellom --(laveste) og -- (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har IZZY beveget seg -- i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Izzy (IZZY) Markedsinformasjon

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Nåværende markedsverdi på Izzy er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IZZY er --, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Izzy prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
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Izzy (IZZY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Izzy til USD ble --.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Izzy til USD ble --.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Izzy til USD ble --.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Izzy til USD ble --.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag----
30 dager----
60 dager----
90 dager----

Prisforutsigelse for Izzy

Izzy (IZZY) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IZZY for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Izzy (IZZY) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Izzy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Izzy som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for IZZY prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Izzy Prisprognose.

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Om Izzy

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Folk spør også: Andre spørsmål om Izzy

Siden sist oppdatert: 2026-06-15 07:19:15 (UTC+8)

Izzy (IZZY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

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