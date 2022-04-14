izumi Finance (IZI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i izumi Finance (IZI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

izumi Finance (IZI) Informasjon izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Offisiell nettside: https://izumi.finance/home Teknisk dokument: https://docs.izumi.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 Kjøp IZI nå!

izumi Finance (IZI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for izumi Finance (IZI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.16M $ 9.16M $ 9.16M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.27M $ 23.27M $ 23.27M All-time high: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 All-Time Low: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Nåværende pris: $ 0.011637 $ 0.011637 $ 0.011637 Lær mer om izumi Finance (IZI) pris

izumi Finance (IZI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak izumi Finance (IZI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IZI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IZI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IZIs tokenomics, kan du utforske IZI tokenets livepris!

izumi Finance (IZI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IZI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IZI nå!

IZI prisforutsigelse Vil du vite hvor IZI kan være på vei? Vår IZI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IZI tokenets prisforutsigelse nå!

