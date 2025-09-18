Hva er izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere izumi Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk IZI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om izumi Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din izumi Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

izumi Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil izumi Finance (IZI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine izumi Finance (IZI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for izumi Finance.

Sjekk izumi Financeprisprognosen nå!

izumi Finance (IZI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak izumi Finance (IZI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IZI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe izumi Finance (IZI)

Leter du etter hvordan du kjøperizumi Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe izumi Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

IZI til lokale valutaer

Prøv konverting

izumi Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av izumi Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om izumi Finance Hvor mye er izumi Finance (IZI) verdt i dag? Live IZI prisen i USD er 0.014316 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende IZI-til-USD-pris? $ 0.014316 . Sjekk ut Den nåværende prisen på IZI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for izumi Finance? Markedsverdien for IZI er $ 11.27M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av IZI? Den sirkulerende forsyningen av IZI er 787.40M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIZI ? IZI oppnådde en ATH-pris på 0.22582181306541096 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på IZI? IZI så en ATL-pris på 0.003707408845399886 USD . Hva er handelsvolumet til IZI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IZI er $ 25.39K USD . Vil IZI gå høyere i år? IZI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IZI prisprognosen for en mer grundig analyse.

izumi Finance (IZI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?