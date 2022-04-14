IX Token (IXT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IX Token (IXT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IX Token (IXT) Informasjon PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Offisiell nettside: https://www.planetix.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.planetix.com/ Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Kjøp IXT nå!

IX Token (IXT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IX Token (IXT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Total forsyning: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Sirkulerende forsyning: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.90M $ 19.90M $ 19.90M All-time high: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 All-Time Low: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Nåværende pris: $ 0.12985 $ 0.12985 $ 0.12985 Lær mer om IX Token (IXT) pris

IX Token (IXT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IX Token (IXT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IXT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IXT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IXTs tokenomics, kan du utforske IXT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe IXT Interessert i å legge til IX Token (IXT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe IXT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper IXT på MEXC nå!

IX Token (IXT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til IXT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for IXT nå!

IXT prisforutsigelse Vil du vite hvor IXT kan være på vei? Vår IXT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IXT tokenets prisforutsigelse nå!

