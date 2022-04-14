Itheum (ITHEUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Itheum (ITHEUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Itheum (ITHEUM) Informasjon Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance. Offisiell nettside: https://itheum.io Teknisk dokument: https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo Blokkutforsker: https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV Kjøp ITHEUM nå!

Itheum (ITHEUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Itheum (ITHEUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 500.06K $ 500.06K $ 500.06K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 486.44M $ 486.44M $ 486.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M All-time high: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 All-Time Low: $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 $ 0.000836919399514103 Nåværende pris: $ 0.001028 $ 0.001028 $ 0.001028 Lær mer om Itheum (ITHEUM) pris

Itheum (ITHEUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Itheum (ITHEUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITHEUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITHEUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITHEUMs tokenomics, kan du utforske ITHEUM tokenets livepris!

Itheum (ITHEUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ITHEUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ITHEUM nå!

ITHEUM prisforutsigelse Vil du vite hvor ITHEUM kan være på vei? Vår ITHEUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ITHEUM tokenets prisforutsigelse nå!

