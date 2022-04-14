ISKRA Token (ISK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ISKRA Token (ISK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ISKRA Token (ISK) Informasjon Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Offisiell nettside: https://iskra.world/ Teknisk dokument: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Kjøp ISK nå!

ISKRA Token (ISK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ISKRA Token (ISK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Sirkulerende forsyning: $ 383.17M $ 383.17M $ 383.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M All-time high: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 All-Time Low: $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 Nåværende pris: $ 0.0034 $ 0.0034 $ 0.0034 Lær mer om ISKRA Token (ISK) pris

ISKRA Token (ISK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ISKRA Token (ISK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISKs tokenomics, kan du utforske ISK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ISK Interessert i å legge til ISKRA Token (ISK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ISK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ISK på MEXC nå!

ISKRA Token (ISK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ISK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ISK nå!

ISK prisforutsigelse Vil du vite hvor ISK kan være på vei? Vår ISK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!